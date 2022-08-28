Чем больше претензий у Джоли к Питту, тем чаще она выходит в белом

Были в жизни Анджелины Джоли времена, когда она носила только черную одежду. Но «готический» период, к счастью для актрисы, давно позади — хотя и сейчас она то и дело напоминает фанатам, как ей идет этот цвет (достаточно вспомнить недавний выход в духе Лары Крофт ).

Позднее Джоли демонстрировала симпатию к бежевому, серому и оливковому оттенкам в гардеробе, а западные СМИ, ссылаясь на близкий круг звезды, писали, что вообще-то ее любимый цвет коричневый. Ну а в последнее время Анджелина все чаще выбирает белый. Недавно ее видели в Лос-Анджелесе в стильном платье на шопинге, а вчера она в простеньком белом сарафане и шлепанцах Valentino покупала комнатные растения со своим 14-летним сыном от Брэда Питта Ноксом. Кажется, тенденция наметилась такая: чем больше грехов приписывает Энджи своему бывшему мужу, тем невиннее становятся ее наряды. Посмотрите, ну просто ангел во плоти. Или все-таки демон?