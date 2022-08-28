Прилучный поблагодарил Карпович за помощь в трудную минуту

В 2020 году распался брак Павла Прилучного и Агаты Муцениеце. Развод стал болезненным для обоих супругов. Сразу после расставания актеров стали ходить слухи о романе Павла с его коллегой по театру и звездой “Папиных дочек” Мирославой Карпович. Публика начала именовать актрису разлучницей. Пара никак не комментировала свои отношения, вместе не появлялись на светских мероприятиях, однако папарацци регулярно видели их вместе на отдыхе и прогулках. Также Мирослава посвящала посты в социальных сетях предполагаемому возлюбленному, а однажды, Прилучный устроил прогулку на вертолете для Карпович, а под ними на земле можно было увидеть огромное сердце из роз.

Фото: New Magazine New Magazine

Правда, весной этого года стало известно, что у Павла Прилучного новая пассия – коллега по сериалу “В клетке” Зепюр Брутян. Вскоре начали поговаривать о том, что актеры тайно узаконили свои отношения в столичном ЗАГСе и актриса взяла фамилию мужа. Возлюбленные никак не комментировали слухи. Поначалу роман Павла и Зепюр воспринимали как пиар-ход, ведь раньше он не выставлял свою личную жизнь на всеобщее обозрение. Но все же чувства оказались настоящими, несколько дней назад пара сыграла пышную свадьбу. Актер не устает признаваться в чувствах своей жене. Оказывается, что будущие супруги познакомились, когда Павел состоял в браке с Агатой.

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А вот Мирослава Карпович в жизни Прилучного выступала вовсе не в роли любимой женщины, а в роли спасательного круга. В недавнем интервью Надежде Стрелец актер признался, что не испытывал серьезных чувств к Мирославе и ничего кроме дружбы их не связывало. “Мы никогда не говорили, что мы парень с девушкой. Это СМИ писали. Мира – замечательный человек, она потрясающая девчонка. Я ее знаю очень давно, она мне очень помогла в свое время. На тот момент мы были нужны друг другу. Но мы никогда не говорили и нигде не выставляли, что мы парень с девушкой. СМИ это решили разбомбить. Мне так жалко девчонку, потому что она столько натерпелась, столько говна писали”, – говорит Павел. “Это были три года ада, я поседел. У меня был сердечный приступ, да много, что было за то время. И если бы не Мирослава Карпович – я бы не вытянул”, – отметил Павел.