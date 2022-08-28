Кендалл Дженнер снова счастлива с бойфрендом-баскетболистом

Кендалл явно идет по стопам старшей сестры. Все мы следили за взлетами и падениями отношений Хлои и баскетболиста Тристана Томпсона — это были настоящие американские горки! Но и модель не отстает и вместе со своим любимым игроком НБА подкидывает фанатам горячие инфоповоды. Весной некоторые СМИ сообщили о расставании Дженнер и Девина Букера, но выдержать паузу парочка не смогла: почти сразу поползли слухи, что они снова встречаются. А уже в июне E! News подтвердили, что Кендалл и баскетболист окончательно разорвали двухлетние отношения, потому что «почувствовали, что они не на одной волне». И дальше — вы уже догадались — опять случился разворот на 180 градусов: модель выложила сторис с Девином, чем недвусмысленно намекнула на воссоединение. Инсайдеры уже успели подтвердить, что они снова вместе и очень счастливы.