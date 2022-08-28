Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+26° в 
USD 60.09EUR 59.88
Войти в почту
2 часа назад

Кендалл Дженнер снова счастлива с бойфрендом-баскетболистом

Super.ru

Кендалл явно идет по стопам старшей сестры. Все мы следили за взлетами и падениями отношений Хлои и баскетболиста Тристана Томпсона — это были настоящие американские горки! Но и модель не отстает и вместе со своим любимым игроком НБА подкидывает фанатам горячие инфоповоды. Весной некоторые СМИ сообщили о расставании Дженнер и Девина Букера, но выдержать паузу парочка не смогла: почти сразу поползли слухи, что они снова встречаются. А уже в июне E! News подтвердили, что Кендалл и баскетболист окончательно разорвали двухлетние отношения, потому что «почувствовали, что они не на одной волне». И дальше — вы уже догадались — опять случился разворот на 180 градусов: модель выложила сторис с Девином, чем недвусмысленно намекнула на воссоединение. Инсайдеры уже успели подтвердить, что они снова вместе и очень счастливы.

Кендалл Дженнер снова счастлива с бойфрендом-баскетболистом
Фото: Super.ruSuper.ru
Super.ru

А мы спешим предоставить доказательства — новые снимки парочки на свидании в Западном Голливуде. Кендалл просто не может скрыть улыбку рядом с бойфрендом! Ну а то, что прямо сейчас в разгаре съемки очередного сезона реалити The Kardashians, всего лишь удачное совпадение, правда же?

Звёзды,Кендалл Дженнер,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители