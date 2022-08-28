Агата Муцениеце выглядит страдающей?

Агата Муцениеце всегда откровенна с поклонниками и открыта к общению. Каждый день она публикует разговорные сторис в социальной сети и делится подробностями своей повседневной жизни. Также она делилась своими чувствами и переживаниями после развода с Павлом Прилучным. В этот период она даже запустила собственное шоу на YouTube “Честный развод”, куда приглашала знаменитостей, переживших расставание с супругами. Кроме того, актриса не стесняется показывать себя настоящей не только душевно, но и визуально.

Фото: New Magazine New Magazine

Например, недавно знаменитость вышла на связь с фолловерами без макияжа. Она продемонстрировала, как летнее солнце повлияло на изменения во внешности. Огромное количество веснушек осыпало лицо Агаты. “Что по веснушкам?”, – поинтересовалась актриса у подписчиков. Также на ее лице появились новые еле заметные морщинки. Бороться с веснушками Муцениеце отправилась в один из самых лучших салонов красоты столицы. Стоит отметить, что звезда “Закрытой школы” часто прибегает к услугами косметолога, а также пользуется косметикой, обладающей активными компонентами, помогающих поддерживать тонус кожи лица.