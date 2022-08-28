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2 часа назад

Агата Муцениеце выглядит страдающей?

New Magazine

Агата Муцениеце всегда откровенна с поклонниками и открыта к общению. Каждый день она публикует разговорные сторис в социальной сети и делится подробностями своей повседневной жизни. Также она делилась своими чувствами и переживаниями после развода с Павлом Прилучным. В этот период она даже запустила собственное шоу на YouTube “Честный развод”, куда приглашала знаменитостей, переживших расставание с супругами. Кроме того, актриса не стесняется показывать себя настоящей не только душевно, но и визуально.

Агата Муцениеце выглядит страдающей?
Фото: New MagazineNew Magazine

Например, недавно знаменитость вышла на связь с фолловерами без макияжа. Она продемонстрировала, как летнее солнце повлияло на изменения во внешности. Огромное количество веснушек осыпало лицо Агаты. “Что по веснушкам?”, – поинтересовалась актриса у подписчиков. Также на ее лице появились новые еле заметные морщинки. Бороться с веснушками Муцениеце отправилась в один из самых лучших салонов красоты столицы. Стоит отметить, что звезда “Закрытой школы” часто прибегает к услугами косметолога, а также пользуется косметикой, обладающей активными компонентами, помогающих поддерживать тонус кожи лица.

Актрису нередко подозревают в пластических операциях. Однако Агата еще ни разу не ложилась под нож пластического хирурга. Нередко в Сети обсуждают, что Муцениеце удаляла комки Биша, что делает овал лица более ровным и четким. Но актриса отмечает, что такую процедуру она не делала. Кроме того, девушка боится делать “уколы красоты”. В основном, Агата Муцениеце обращается за помощью к косметологу, который помогает достичь желаемого эффекта при помощи аппаратной косметологии.

Звёзды,Агата Муцениеце,
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