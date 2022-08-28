Кардашьян осудили за бьюти-ролик 10-летней дочери

Кортни Кардашьян подверглась критике в соцсетях из-за того, что ее 10-летняя дочь Пенелопа Дисик выложила собственный бьюти-ролик. Об этом сообщает Page Six.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

Пенелопа Дисик выложила ролик в TikTok 26 августа. Подписав свой пост фразой "Доброго утра!", девочка показала процесс ухода за лицом и нанесения косметических средств. О содержании видео, которое на данный момент уже удалено, рассказало издание E!News.

Она надела на волосы розовую ленту, чтобы на них не попали косметические средства, затем нанесла на лицо сыворотку. После этого Пенелопа Дисик использовала консилер для областей под глазами, а также для скул и лба, вбив средство специальным бьюти-блендером. Наконец, девочка нанесла на веки тени и на губы - бальзам и блеск для губ косметической фирмы своей тети Кайли Дженнер.

Многие пользователи соцсетей отреагировали на видео негативно - они сочли, что девочке еще рано настолько увлекаться косметикой, и виновата в этом ее мать.

"У меня десятилетка. И этого просто не должно быть. У них остается всего несколько лет полной невинности, прежде чем они начнут учиться быть взрослыми",

- написала в комментариях одна из пользовательниц интернета.

"Не могу поверить, что ей 10, и люди это одобряют",

- призналась другая.