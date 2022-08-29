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3 часа назад

Небинарная дочь Глюкозы попросила называть ее другим именем

Газета.Ruиещё 1

Небинарная дочь Глюкозы Лида попросила называть ее другим именем. Об этом она заявила в беседе с Hello!.

Небинарная дочь Глюкозы попросила называть ее другим именем
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Мне будет комфортнее, если вы будете называть меня Рэй. Как у Эдгара Аллана По», — призналась дочь певицы. К гендерной идентичности дочери Глюкоза относится спокойно. По ее мнению, не стоит переживать из-за этого, а нужно поддерживать ребенка.

Со слов артистки, новое поколение хочет стирать гендерные грани.

«Мы даже разговаривали с детским психологом, он говорит: такая эра, такое веяние. Я на заявление дочери спокойно отреагировала, сказала: «Доченька, прислушивайся к себе и точно не ошибешься», — рассказала певица.

Глюкоза призналась, что в возрасте своей дочери хотела быть мальчиком из-за своего поведения. Она дружила только с противоположным полом, бегала по гаражам и хулиганила.

Звёзды,Эдгар Аллан,
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