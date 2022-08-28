Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+31° в 
USD 60.09EUR 59.88
Войти в почту
2 часа назад

Сын Алибасова сообщил, что продюсер заработал 20 млн рублей на истории с "Кротом"

Газета.Ruиещё 1

Сын Бари Алибасова рассказал, что благодаря истории с выпитым средством для чистки труб "Крот" семья продюсера заработала около 20 млн руб. на рекламных контрактах. В комментарии Telegram-каналу "Звездач" он в очередной раз подчеркнул, что отец не инсценировал свои мучения.

Продюсер заработал 20 млн рублей на истории с "Кротом"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

"Я видел, как папа отхаркивает свой желудок на пол. Он мне тогда дал затрещину, почему я не снимаю, как он умирает. Пришлось из его трагедии делать все по-алибасовски. Мы заработали на этом около 20 миллионов рублей, я имею в виду рекламные контракты",

— рассказал Алибасов-младший.

4 июня 2019 года Алибасов был госпитализирован с ожогами пищевода четвертой степени. Тогда выяснилось, что он перепутал жидкость для очистки труб с соком. После инцидента сын Алибасова признавался, что боится за психическое здоровье отца.

Звёзды,Бари Алибасов,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители