Продюсер заработал 20 млн рублей на истории с "Кротом"

"Я видел, как папа отхаркивает свой желудок на пол. Он мне тогда дал затрещину, почему я не снимаю, как он умирает. Пришлось из его трагедии делать все по-алибасовски. Мы заработали на этом около 20 миллионов рублей, я имею в виду рекламные контракты",