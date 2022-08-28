Продюсер заработал 20 млн рублей на истории с "Кротом"

Сын Бари Алибасова рассказал, что благодаря истории с выпитым средством для чистки труб "Крот" семья продюсера заработала около 20 млн руб. на рекламных контрактах. В комментарии Telegram-каналу "Звездач" он в очередной раз подчеркнул, что отец не инсценировал свои мучения.
"Я видел, как папа отхаркивает свой желудок на пол. Он мне тогда дал затрещину, почему я не снимаю, как он умирает. Пришлось из его трагедии делать все по-алибасовски. Мы заработали на этом около 20 миллионов рублей, я имею в виду рекламные контракты",
— рассказал Алибасов-младший.
4 июня 2019 года Алибасов был госпитализирован с ожогами пищевода четвертой степени. Тогда выяснилось, что он перепутал жидкость для очистки труб с соком. После инцидента сын Алибасова признавался, что боится за психическое здоровье отца.