Пригожин показал фото первой встречи с внуком Даниэлем

Продюсер Иосиф Пригожин опубликовал в Instagram первую фотографию с новорожденным внуком Даниэлем. Сын Данаи Пригожиной и ее супруга Евгения появился на свет 16 августа в роддоме Городской клинической больницы N52 в Москве.

"Первая встреча с внуком. Как же я был счастлив увидеть его. Ангелочек Даниэль",

Из больницы Данаю с малышом забрали ее мама и старший брат. Пригожин не смог присутствовать на выписке, потому что был в командировке в Санкт-Петербурге. Он публично поздравил дочь с важным событием и поблагодарил за внука.