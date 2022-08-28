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1 час назад

Пригожин показал фото первой встречи с внуком Даниэлем

Газета.Ru

Продюсер Иосиф Пригожин опубликовал в Instagram первую фотографию с новорожденным внуком Даниэлем. Сын Данаи Пригожиной и ее супруга Евгения появился на свет 16 августа в роддоме Городской клинической больницы N52 в Москве.

Пригожин показал фото первой встречи с внуком Даниэлем
Фото: Газета.RuГазета.Ru

"Первая встреча с внуком. Как же я был счастлив увидеть его. Ангелочек Даниэль",

— написал продюсер под фото.

Из больницы Данаю с малышом забрали ее мама и старший брат. Пригожин не смог присутствовать на выписке, потому что был в командировке в Санкт-Петербурге. Он публично поздравил дочь с важным событием и поблагодарил за внука.

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