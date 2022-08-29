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52 минуты назад

Блогерша Катя Конасова родила ребенка в Турции

Газета.Ruиещё 1

Блогерша Катя Конасова стала мамой во второй раз. Об этом она сообщила во «ВКонтакте».

Блогерша Катя Конасова родила ребенка в Турции
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Конасова рассказала, что родила дочь в турецком городе Алания. Ребенка назвали Евой. Малышка появилась на свет естественным путем. Роды длились 20 часов.

«Сейчас мы налаживаем нашу жизнь по-новому. Скажу лишь, что роды прошли хорошо, и во многом это заслуга целой команды людей, которые помогали облегчить этот процесс», — поделилась блогерша.

У блогерши также есть сын Марк от дизайнера Александра Конасова. Мальчик родился 14 января 2016 года.

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