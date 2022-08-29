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1 час назад

Демидов рассказал, что Петросян заставил Степаненко сделать аборт

runews24.ru

Юмористы Евгений Петросян и Елена Степаненко развелись несколько лет назад. В настоящее время артист счастлив в браке с новой женой Татьяной Брухуновой, у них родился ребенок.

Демидов рассказал, что Петросян заставил Степаненко сделать аборт
Фото:  runews24.ru runews24.ru

Один из знакомых бывших супругов, режиссер Анатолий Демидов рассказал, что у Евгения и Елены мог родиться ребенок. По его словам, в начале 90-х годов прошлого столетия Степаненко забеременела и хотела рожать.

«Но, тогда как раз шел чес, когда артистам на корпоративах, концертах деньги мешками сыпались. И Петросяну из-за плотного графика совместных гастролей удалось отговорить жену с рождением, повременить», — отметил Демидов в беседе с «Экспресс газетой».

Однако Степаненко пожалела о содеянном. Спустя годы звездная пара пыталась стать родителями, но безуспешно. Юмористка смирилась и подружилась со старшей дочерью мужа, в настоящее время она с радостью нянчится с внуками.

«Если б не разлучница, думаю, жили бы супруги и дальше, нянчили бы правнуков. Мы обсуждали этот момент: получается, Тане он дал возможность родить наследника, а бывшей жене - нет. Обидно ей? Еще бы!» — заключил Демидов.

Звёзды,Анатолий Демидов,Евгений Петросян,Елена Степаненко,
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