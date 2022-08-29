Спирс станцевала в бикини на камеру и насторожила фанатов

Американская певица Бритни Спирс поделилась видео в откровенном наряде и вновь насторожила фанатов. Соответствующие комментарии появились на ее странице в Twitter .

40-летняя поп-исполнительница станцевала на камеру в бикини красного цвета и туфлях на высоком каблуке. На размещенных кадрах она позировала в белом пальто с черными вставками, после чего сняла верхнюю одежду, продемонстрировав поклонникам купальник и массивное колье. При этом волосы знаменитости распущены, а на лице отсутствует макияж.