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2 часа назад

Спирс станцевала в бикини на камеру и насторожила фанатов

Lenta.ru

Американская певица Бритни Спирс поделилась видео в откровенном наряде и вновь насторожила фанатов. Соответствующие комментарии появились на ее странице в Twitter.

40-летняя поп-исполнительница станцевала на камеру в бикини красного цвета и туфлях на высоком каблуке. На размещенных кадрах она позировала в белом пальто с черными вставками, после чего сняла верхнюю одежду, продемонстрировав поклонникам купальник и массивное колье. При этом волосы знаменитости распущены, а на лице отсутствует макияж.

Поклонников смутило поведение Спирс в ролике, о чем они принялись высказываться под публикацией.

«Я люблю Бритни, но не понимаю, зачем она оголяется в каждом видео?», «В чем посыл ее постов?», «Что происходит с Бритни?», «Мне кажется, я видела это видео уже 100 раз», «Ничего нового, просто Спирс опять голая в видео», «Странно», — писали подписчики.

Звёзды,Видео,Бритни Спирс,
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