Учителя унижали: звезды, которые ненавидели школу

Годы учебы далеко не для всех остались приятным воспоминанием, некоторые предпочитают забыть о том, что с ними происходило.

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Школьные годы принято вспоминать с ностальгией, но далеко не все считают этот период счастливым. Не всегда справедливые учителя и жестокие одноклассники могут превратить учебные будни в настоящий ад, который хочется забыть сразу после выпускного.

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Даже знаменитости иногда признаются, что в школе чувствовали себя несчастными.

Виктория Бекхэм

Маленькая Викки была девочкой из богатой семьи в бесплатной школе, на занятия ее привозил водитель, а в мешочке для сменки у девочки лежали туфли из последней коллекции модных брендов. Дети объявили Виктории бойкот, хотя она очень старалась быть дружелюбной.

До конца учебы будущая звезда так и не нашла друзей, поэтому очень просит свою дочь Харпер быть внимательнее к одиноким детям: Виктория рассказывала, что ее дочь всегда подходит к детям, сидящим в отдалении от всех остальных. Бекхэм признавалась, что едва сдерживает слезы, когда видит ребенка, отвергнутого другими.

Лариса Гузеева

Мама телеведущей работала в школе, где училась Лариса. Девушка росла бунтаркой, ярко красилась, спорила с преподавателями. Она обожала маму, но не могла и не хотела усмирять свой характер, поэтому обеих часто вызывали к директору.

Гузеева с нетерпением ждала, когда закончит школу, а на выпускном мама подарила ей букет цветов и с облегчением произнесла: «Слава богу!».

Наталья Водянова

Модель недаром называют современной Золушкой: тяжело работать ей приходилось с детства. Чтобы помочь маме, Наталья пропускала уроки и постоянно слышала упреки от учителей. Она не успевала выполнять домашние задания, на уроках засыпала от усталости.

Одноклассники и преподаватели перешептывались о том, что у девочки проблемы с вниманием и памятью. Водянова ждала с нетерпением, когда отделается от обязанности ходить на уроки. Впрочем, недостаток школьных знаний не помешал ей стать популярной и успешной.

Павел Прилучный

Звезда сериала «Мажор» рос в маленьком городе, где подростки то и дело попадали в неприятности. Чтобы этого не случилось с Павлом, родители старались загрузить его, как можно сильнее.

Прилучный занимался танцами и боксом, эти секции увлекали его сильнее, чем уроки. Павел прогуливал школу, постоянно ссорился с учителями, на занятиях ему было невыносимо скучно. Знаменитость и сейчас вспоминает школьные годы без ностальгии, считая, что система убивает индивидуальность детей.

Том Круз

Маленький рост и дислексия — неспособность читать сделали Тома настоящим изгоем в школе. Над ним посмеивались учителя и постоянно придирались одноклассники, Круза то и дело били сверстники, которые были сильнее и агрессивнее. Мальчик сменил 15 школ, а в старших классах начал сам задирать одноклассников, считая, что лучшая защита — это нападение.

Анфиса Чехова

Аппетитными формами Анфиса могла похвастаться уже в юности, но тогда они не были ее визитной карточкой. Из-за большой груди и лишнего веса одноклассники травили телеведущую, а учителя придумали для нее прозвище «Мадам Грицацуева».