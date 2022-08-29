Родители Фриске подали в суд на Шепелева

Родители Жанны Фриске подали в суд на вдовца звезды Дмитрия Шепелева. По словам телеведущего, родственники певицы хотят отнять у него сына Платона. Об этом сообщает ФАН.

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"Суд установил: полтора часа два раза в месяц. На эти свидания они не приходят, но зато приходят на ток-шоу",

– рассказал Шепелев.

Шоумен подчеркнул, что не запрещает сыну встречаться с бабушкой и дедушкой. Однако они сами не навещают его.

По словам Дмитрия, у родителей Фриске есть возможность видеться с Платоном, но им этого мало – они хотят, чтобы внук жил с ними:

"Там были совершенно неадекватные требования",

– заключил телеведущий.