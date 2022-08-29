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3 часа назад

Звезда фильма «Дрянные девчонки» избавилась от квартиры в США

Lenta.ru

Американская актриса Аманда Сейфрид избавилась от своей квартиры в США. Звезда фильма «Дрянные девчонки» продала жилье в Нью-Йорке за 3,4 миллиона долларов, сообщает New York Post.

Звезда фильма «Дрянные девчонки» избавилась от квартиры в США
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Сейфрид получила за недвижимость на 250 тысяч долларов больше, чем рассчитывала изначально. Объект принадлежал актрисе с 2010 года, когда она купила его за 1,9 миллиона долларов. Квартира находится на четвертом этаже в здании под названием Девоншир Хаус в районе Гринвич Виллидж. В прошлом в этом же доме жили актеры Алек Болдуин и Джош Чарльз.

Площадь бывшей квартиры Сейфрид составляет 147 квадратных метров. Внутри нее две спальни, две ванные, просторная гостиная, столовая и оформленная в белом цвете кухня. Интерьер отличается потолочными балками, наличием камина и сделанными на заказ шкафами. В хозяйской спальне есть гардеробная и окна с видом на внутренний двор. Жильцы дома также имеют доступ к спортзалу, детской игровой комнате и террасе на крыше.

Звёзды,Синтия Никсон,Аманда Сейфрид,Алек Болдуин,
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