Звезда фильма «Дрянные девчонки» избавилась от квартиры в США

Американская актриса Аманда Сейфрид избавилась от своей квартиры в США. Звезда фильма «Дрянные девчонки» продала жилье в Нью-Йорке за 3,4 миллиона долларов, сообщает New York Post.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Сейфрид получила за недвижимость на 250 тысяч долларов больше, чем рассчитывала изначально. Объект принадлежал актрисе с 2010 года, когда она купила его за 1,9 миллиона долларов. Квартира находится на четвертом этаже в здании под названием Девоншир Хаус в районе Гринвич Виллидж. В прошлом в этом же доме жили актеры Алек Болдуин и Джош Чарльз.