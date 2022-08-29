«Отец, небось, с кнутом стоит»: как Бабкина стала артисткой

Всенародная любимица, популярнейшая певица — Надежда Бабкина — в эксклюзивном интервью «Рамблеру» рассказала о жизни, сцене, любви, красоте и свободе.

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В одном из интервью вы рассказывали, как на выпускной пришли в таком ошеломительном образе, что учителя с трудом вас узнали и даже не хотели вручать аттестат. С этого момента начались ваши эксперименты с внешностью. Как к ним относились родители?

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Папа у меня был очень строгий — все-таки председатель колхоза! Но с внешностью своей я начала экспериментировать уже живя в Москве, далеко от родителей. И каре носила, и стриглась коротко, и волосы красила, и африканские косички заплетала... Все было. Сегодня смена образа для меня — не радикальный шаг, а часть профессии. Я — артистка, и должна меняться, как в жизни, так и на сцене.

Приходите в театр «Русская песня» на наши спектакли, практически в каждом я играю какую-то роль, постоянно меняю образы. Ни один образ, воплощенный на сцене, не похож на другой. В последней нашей премьере, спектакле «Горько!» по мотивам произведений Зощенко и Чехова, я и вовсе сыграла сразу две роли — мамашу в огненно-рыжем кудрявом парике и грека. Можете себе представить меня в мужском образе? Вот и зрители не могут!

Когда я в финале первого акта стягиваю с себя маску чеховского грека, публика ахает от неожиданности, видя меня. Наш концерт «Голоса Вселенной», поставленный в честь 45-летия ансамбля «Русская песня», тоже из этой серии. Вот уж где я жонглирую образами — копну мелких кудряшек сменяет каре кислотно-розового цвета, а расшитый пайетками кардиган уступает место байкерской косухе.

Фото пресс-службы

При таких перевоплощениях в театре любые изменения во внешности в жизни (челка покороче или подлиннее, прямые волосы или кудри) воспринимаются мной спокойно — как необходимые издержки публичной профессии.

Решение стать артисткой родители поддерживали?

Мое первое сценическое воспоминание — табуреточка в школе, русская печка, но в помещении все равно очень холодно. Все сидят, учителя в валенках, платочки подвязаны. Я тоже в платке, который на спине завязан крест-накрест, чтобы не замерзнуть. Стою на табуретке и пою «Оренбургский пуховый платок». Учителя слезы промокают. Мне это было очень по душе. Я уже с детства нуждалась в публике, приятно было слышать похвалу в свой адрес. Всегда нравилось, когда меня вызывали, аплодировали. Это был первый класс школы. Родителям мои выступления тоже безумно нравились. Тем не менее, когда я объявила о своем решении поступать после школы в музыкальное училище, они замахали руками: «Что ты! Что ты! Таких певиц, как ты, полно. Кому ты нужна? Надо настоящую профессию приобретать!» Но я настаивала на своем.

Фото пресс-службы

Мало того, когда в 1971 году я уехала в Москву поступать, только записку дома оставила, чтобы не разыскивали: «Уехала поступать в Москву». Куда поступать — никто не знал. А когда все-таки поступила, первым делом отправилась в деканат и потребовала выдать мне студенческий билет. «Осенью дадим», — попытались мне отказать. Я уперлась: «Нет, дайте сейчас, под расписку, как хотите. Меня отец просто прибьет без документов, ни в жизнь не поверит. Я ведь уехала — записку оставила, мол, не ищите». Короче, вышло так, что получила я документы под расписку. В деканате сказали: «У нас так никто не брал. Так не принято». — «Мало ли что не принято. Дайте». И дали.

Прилетела домой самолетом. Выхожу из самолета. А у нас в аэропорту — огромный забор железный. Смотрю — за забором отец стоит. Думаю: «Все, небось, с кнутом стоит». Я сразу из сумочки документы достала и вытянутой рукой машу: «Папа, видал!» «Дай сюда», — увидел и расплылся в улыбке. Говорит довольный: «Ладно, ладно, выходи».

Почему выбрали именно народную песню?

В то время все повально увлекались народным жанром, в котором определенные открытия были сделаны Людмилой Зыкиной и Ольгой Воронец. Они ни на кого не были похожи, в каждой из них была своя уникальность. Потом появились замечательные певицы Катя Шаврина и Шура Стрельченко, у которых я многому научилась. Народный жанр напоминает нам, чьей земли мы уроженцы, кто наши предки. И ты подспудно испытываешь радость и гордость за то, что являешься представителем этой земли, этой страны.

В вашем репертуаре не только авторские, но и фольклорные песни. Как ищете новый материал? Продолжает ли кто-то ездить в экспедиции?

Сейчас я, конечно, в экспедиции не езжу, но мы все равно умудряемся одну-две песни привезти из тех же поездок по регионам с фестивалем-марафоном «Песни России». Вот буквально в прошлом году, в Ставрополье, пришла за кулисы старушка, хорошенькая такая, чистенькая, и спела нам песню аж своей бабушки. К тому же, в архиве ансамбля «Русская песня» такое количество первоклассного материала, до которого еще пока не дошли руки, что на годы вперед хватит.

Два года назад вы тяжело перенесли коронавирус. Расскажите, что вы делали, чтобы восстановиться и вернуться к прежней активной жизни.

Реабилитация — самое главное после тяжело перенесенного коронавируса. В клинику меня привозили на машине, а там меня уже пересаживали на коляску, потому что я не могла самостоятельно ходить. Но ту нагрузку, которую давали под присмотром врачей, — дыхательные упражнения, восстанавливающая терапия, капельницы и лекарственные препараты — в конце концов дали о себе знать. После трех месяцев ежедневного труда я садилась за руль машины сама и приезжала на реабилитацию без посторонней помощи.

Почему для женщины так важно заботиться о себе?

Если сама о себе не будешь заботиться, то никто не будет. Если сама себя не любишь, никто не будет любить. Для себя надо стараться еще чаще, чем для кого-то другого. Когда есть время, хорошо сходить к косметологу, и в баньку — нанести на себя масочку, ощутить, как кожа раскрывает все свои поры и вся городская грязь выходит. Если нет времени и возможности сходить в косметический кабинет, домашние рецепты красоты — прекрасный выход. Самый главный секрет красоты и здоровья — встречать каждый день с улыбкой. Тебе жизнь такой сюрприз преподнесла, ломает тебя, а ты отряхнулась, искорки в глазах зажгла — и вперед!

В передаче «Модный приговор» вы выступали в роли адвоката героинь. Как думаете, почему наши женщины, не все, но многие, ставят себя на последнее место в собственной жизни? С чего нужно начинать перемены?

Женщины наши обладают великой силой! Великим терпением. И трудно им зачастую, а глянешь — глаза добрые-добрые. Только грустные, потому что привыкли тащить все на себе — я и лошадь, я и бык, я и баба, и мужик. Очень хочется, чтобы наши женщины жили достойнее, больше времени могли себе уделять.

На «Модном приговоре» работают настоящие профессионалы, которые действительно преображают каждую героиню. Именно поэтому тысячи женщин мечтают попасть в руки наших стилистов. Женщины уходят от нас преображенными не только внешне, но и внутренне. Они становятся более решительными, уверенными в себе, целеустремленными. Их преображение — пример для всех зрительниц, которые, сидя перед экраном телевизора, думают: «А я тоже так могу!». Поэтому я глубоко убеждена, что «Модный приговор» — проект, прежде всего, социальный.

На меня же возложена общечеловеческая функция — я должна поддерживать каждую героиню, чтобы она не зажималась перед зрителями, перед камерой. Чтобы сократить между нами дистанцию, я сразу перехожу на «ты», за что меня часто критикуют в интернете — мол, Бабкина не уважает людей и всем «тыкает». А я понимаю, как непросто рассказать о своей жизни на многомиллионную аудиторию, поэтому сразу по-свойски говорю им:

«Ну, чего ты нервничаешь. Ничего не бойся. Я с тобой. Я тебя поддержу и не дам в обиду. Не переживай. Ничего страшного. Это же игра, в конце концов. Не надо зажиматься».

То есть они для меня все, как родные. Я для каждой героини, точно подружка, которая выслушает, обнимет, утешит, даст совет. Моя задача — добрым словом, улыбкой, сердечным отношением дать возможность человеку почувствовать себя в своей тарелке. В съемках ведь принимают участие не актеры, а совершенно реальные люди, которые по-настоящему плачут и смеются.

Вернется ли «Модный приговор» в эфир?

Считайте, что передача находится в творческом отпуске. Сейчас на первый план вышли общественно-политические программы, и я считаю, что в нынешней ситуации это правильно.

Какие бьюти-привычки помогают вам сохранять цветущий вид?

Вариант народных средств — свеклой щеки натереть и обложиться огурцами — не поможет. Кстати, прочитала про себя шутку: Надежда Бабкина выпустила крем для лица «Последняя надежда». Но если и последняя надежда не помогает, надо идти к хирургу, нечего бояться и жалеть то, что окончательно растянулось и не лежит на месте. Хотя лучше, конечно, себя до этого не доводить. В себя надо вкладывать очень много, и я говорю далеко не о материальной составляющей. Помимо желания, необходимо тратить на здоровье и внешность немало усилий, терпеть неудобства и дискомфорт. И далеко не все процедуры доставляют удовольствие. Одна из моих любимых процедур для лица называется «биожени», этот аппарат — прекрасное французское изобретение, быстро приводит кожу в тонус.

Назовите пять хороших привычек красивой женщины.

Не лениться, начинать каждый день с улыбки, любить себя, любить своих близких, любить жизнь.

Фото пресс-службы

Вы давно в отношениях с любимым человеком, но жить предпочитаете отдельно друг от друга. Почему вы выбрали такой вариант брака? В чем его преимущества для вас?

В нашем с Женей случае составляющие счастливой семьи — это доверие и свобода. Несмотря на то, что мы вместе уже почти 20 лет, наши отношения не оформлены официально. Хотя за эти годы Женя много раз делал мне предложение руки и сердца. Если честно, я не особо хочу идти на радикальные перемены в жизни. Живется нам и так хорошо, а мне жизненно необходима свобода.

Я — вольная птица, а ответственность, обязательства и рутина меня попросту уничтожат. У каждого из нас есть собственное пространство. Мы не маячим круглосуточно друг у друга перед глазами. Иногда бывают моменты, когда Женя чувствует, что ко мне лучше не подходить, ни о чем со мной не разговаривать, не мешать, если мне нужно побыть одной. Тогда он едет на дачу. Проходит пара дней, звонит мне и, как ни в чем не бывало, спрашивает: «Как дела?» Никогда не скажет, на что обиделся.

Мы с ним и спорим, и миримся, но тем не менее мы вместе. Женя воспринимает меня такой, какая я есть. И я его не рассматриваю, как свою личную собственность. Он свободный человек, и я свободна. Под свободой я понимаю не гулянки, а свободу в собственном отношении к жизни, к своим решениям, к себе. И я не хочу держать ответа ни перед кем — ни письменно, ни устно. Я как кошка, которая гуляет сама по себе. И тот, кто рядом со мной, должен также относиться ко мне.

Какой самый безумный в жизни поступок вы совершали? И как в итоге все обернулось?

Самый безумный поступок — создание собственного коллектива в студенческие годы. Я вообще не планировала быть руководителем. Просто однажды кто-то из девчонок во время посиделок в общежитии вдруг предложил создать ансамбль. А кто будет руководителем? И все в один голос: «Надька!». Решили, что поруковожу один месяц, а потом доверю это дело следующему, и так по очереди. Я согласилась. На следующий день девчонки, уже как у руководителя, спрашивают у меня: «Что делать будем?» Говорю: «Ну, приходите ко мне в комнату, чаю попьем, попоем…» А они: «Нет, давай разучим несколько песен и рванем с ними по стране!» Так и сложился коллектив из тех девчонок.

Фото пресс-службы

Азы руководства коллективом я постигала методом проб и ошибок. В новое дело окунулась с головой. Сколько раз потом по этой самой голове получала. Но все равно шла дальше и не думала отступать. А когда через месяц срок моего руководства истек и следовало передать бразды правления в другие руки, мои товарищи мне вдруг сказали: «Надька, у тебя так здорово получается, давай-ка еще месяц поруководи».