"И трудно им зачастую, а глянешь — глаза добрые-добрые. Только грустные, потому что привыкли тащить все на себе — я и лошадь, я и бык, я и баба, и мужик. Очень хочется, чтобы наши женщины жили достойнее, больше времени могли себе уделять".