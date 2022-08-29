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3 часа назад

"Я и лошадь, я и бык, я и баба, и мужик": Бабкина о русских женщинах

Мира Маркина

Надежда Бабкина в беседе с "Рамблером" высказалась о русских женщинах.

Артистка отметила, что россиянки обладают огромным терпением и совсем не жалеют себя:

"И трудно им зачастую, а глянешь — глаза добрые-добрые. Только грустные, потому что привыкли тащить все на себе — я и лошадь, я и бык, я и баба, и мужик. Очень хочется, чтобы наши женщины жили достойнее, больше времени могли себе уделять".

Бабкина подчеркнула, что красивой женщину делают не дорогостоящие бьюти-процедуры, а любовь к жизни, себе и близким.

Кроме того, в эксклюзивном интервью звезда рассказала, как восстанавливалась после коронавируса, вернется ли шоу "Модный приговор" в эфир и почему они с партнером живут отдельно друг от друга.

Напомним, ранее "Рамблер" рассказывал о том, что Сябитова впервые станет бабушкой.

Звёзды,Видео,Надежда Бабкина,
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