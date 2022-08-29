Бывший муж Гоар раскритиковал курсы визажистки

Экс-супруг Гоар Аветисян Вагик Мартиросян раскритиковал курсы по похудению визажистки. Его слова цитирует «СтарХит».
Бизнесмен заявил, что бывшая жена врет насчет своих методов похудения. Мартиросян добавил, что визажистка похудела с помощью операции на желудок. По словам предпринимателя, ему «тошно смотреть» на то, как люди, которые зазывают на свои курсы по потере лишнего веса, сами худели с помощью хирургов.
«Я надеюсь, у вас хватит совести и смелости когда-нибудь признаться в том, что вы, дорогие мои, сделали резекцию. Если нужен курс, как стать честным и не врать себе, я готов запустить этот курс! Расскажу о секретах своей смелости и честности. И не нужно мне рассказывать сказки, я из тех людей, которые в пустую ничего не говорит. Значит, я уверен в этом, раз сказал», — рассказал Мартиросян. По мнению бывшего мужа визажистки, подобные курсы бесполезны.