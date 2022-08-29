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2 часа назад

Бывший муж Гоар раскритиковал курсы визажистки

Газета.Ru

Экс-супруг Гоар Аветисян Вагик Мартиросян раскритиковал курсы по похудению визажистки. Его слова цитирует «СтарХит».

Бывший муж Гоар раскритиковал курсы визажистки
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Бизнесмен заявил, что бывшая жена врет насчет своих методов похудения. Мартиросян добавил, что визажистка похудела с помощью операции на желудок. По словам предпринимателя, ему «тошно смотреть» на то, как люди, которые зазывают на свои курсы по потере лишнего веса, сами худели с помощью хирургов.

«Я надеюсь, у вас хватит совести и смелости когда-нибудь признаться в том, что вы, дорогие мои, сделали резекцию. Если нужен курс, как стать честным и не врать себе, я готов запустить этот курс! Расскажу о секретах своей смелости и честности. И не нужно мне рассказывать сказки, я из тех людей, которые в пустую ничего не говорит. Значит, я уверен в этом, раз сказал», — рассказал Мартиросян. По мнению бывшего мужа визажистки, подобные курсы бесполезны.

Звёзды,Гоар Аветисян,
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