Бывший муж Гоар раскритиковал курсы визажистки

«Я надеюсь, у вас хватит совести и смелости когда-нибудь признаться в том, что вы, дорогие мои, сделали резекцию. Если нужен курс, как стать честным и не врать себе, я готов запустить этот курс! Расскажу о секретах своей смелости и честности. И не нужно мне рассказывать сказки, я из тех людей, которые в пустую ничего не говорит. Значит, я уверен в этом, раз сказал», — рассказал Мартиросян. По мнению бывшего мужа визажистки, подобные курсы бесполезны.