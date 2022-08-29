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1 час назад

Валерию обвинили в нечестной победе на "Утренней звезде" 30 лет назад

Мира Маркина

Актриса Татьяна Абрамова заявила, что Валерия нечестным путем выиграла конкурс "Утренняя звезда" 30 лет назад.

Валерию обвинили в нечестной победе на "Утренней звезде"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Певица участвовала в конкурсе в 1992 году. Абрамова была соперницей Валерии, но ей не удалось обойти певицу. Однако, по словам Татьяны, это был результат нечестного судейства.

Абрамова рассказала о своем разговоре с продюсером Александром Шульгиным:

"Он мне сказал: "Тань, ты хорошая девочка и правда хорошо поешь. Но Валерии уже 21 год, и это ее последний шанс победить в "Утренней звезде". У нас нет вариантов, так что прости и ни на что не рассчитывай»",

– актриса поделилась этой историей в шоу "Секрет на миллион".

Абрамова заняла третье место на конкурсе, и по сей день считает, что победа должна была достаться не Валерии, а певице Соне.

Ранее "Рамблер" сообщал о том, что Пригожин стал дедушкой во второй раз.

Звёзды,Александр Шульгин,Татьяна Абрамова,
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