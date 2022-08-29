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34 минуты назад

Звезда Comedy Woman рассказала об отношениях с мужем-итальянцем

Lenta.ruиещё 2

Российская актриса, экс-участница шоу Comedy Woman на ТНТ Марина Федункив заявила, что главным в семье является ее муж-итальянец Стефано Маджи. Подробно об отношениях с супругом артистка рассказала в интервью «Телепрограмме».

Звезда Comedy Woman рассказала об отношениях с мужем-итальянцем
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Звезда Comedy Woman заявила, что ей очень повезло с мужем.

«Я всю жизнь все делала сама, списывала это на "женскую долю". А мой муж научил меня быть слабой, позволять, чтобы обо мне заботились», — объяснила Федункив.

Как отметила актриса, главным в семье является ее супруг-иностранец и она доверяет ему все дела. При этом Федункив уточнила, что может высказывать ему свою точку зрения по тем или иным вопросам.

Звёзды,Марина Федункив,
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