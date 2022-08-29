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35 минут назад

Меган Маркл дала эксклюзивное интервью журналу The Cut  в своем доме в Монтесито

Газета.Ru

Герцогиня Сассекская Меган Маркл дала интервью глянцевому журналу The Cut, в котором призналась, что собирается вновь завести аккаунт в Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией), и рассказала о своих проектах. Беседа проходила в имении в Монтесито, где она проживает вместе с семьей.

Меган Маркл дала эксклюзивное интервью журналу The Cut
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Как рассказала Меган Маркл, ей пришлось удалить свой личный аккаунт в соцсети, когда она стала невестой принца Гарри и присоединиться после замужества к официальной странице @KensingtonRoyal, которую герцоги Сассекские делили с герцогами Кембриджскими и не могли контролировать.

«Там есть система, согласно которой если ты хочешь опубликовать фотографию своего ребенка, как член королевской семьи ты обязана передать ее королевскому пулу», — объяснила герцогиня.

Она выразила возмущение тем фактом, что в таком случае фотографии оказывались в СМИ прежде, чем она могла опубликовать их сама.

«Почему я должна давать тем самым людям, которые называют моего ребенка словом на букву «Н» его фотографии, прежде чем могу поделиться ими с теми, кто его любит? Скажите мне, какой в этом смысл, и я буду играть в эту игру», — сказала Меган Маркл.

В процессе интервью Меган Маркл не рассказала конкретно о проектах, которыми занимается ее фонд Archewell, отметив, что для них с принцем Гарри это «стартап».

При этом она подробно рассказала о том, как они с мужем выбирали дом в США.

«Мы искали в этом районе, — сказала она о Монтесито. — И этот дом постоянно возникал при поиске в интернете».

Меган Маркл призналась, что при первом посещении ее привлекли две пальмы, и еще не войдя внутрь герцоги решили, что должны купить этот дом.

«Мы сделали все, что могли, чтобы получить этот дом. Потому что ты входишь и... Наслаждаешься. И выдыхаешь. И успокаиваешься. Это лечит. Ты чувствуешь себя свободным», — сказала она.

Звёзды,принц Гарри,
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