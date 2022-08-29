“Подстригите мальчика”: сына Диброва приняли за девочку

Поклонники раскритиковали внешность сына ведущего шоу "Кто хочет стать миллионером?".

Фото: New Magazine New Magazine

Супруга телеведущего Дмитрия Диброва, Полина, в преддверии начала учебного года выложила симок старшего сына Саши. И спросила: “Похож на маму школьник? Или на папу?”.

Подписчики сошлись во мнении, что похож подросток на девочку. Действительно, на фото внешность ребенка звездной пары сильно напоминает девичью: длинные волосы, собранные в хвостик, яркий браслетик на руке.

New Magazine

“Похож на девочку, что-то надо делать с волосами..”, “На маму похожа красотка”, “Я подумала, что это девочка”, “Мальчик должен быть мальчиком”, “Славная доча”, “Подстригите мальчика, Полина!”, “Непонятно почему мама так поощряет сына быть похожим на девочку”, – написали фолловеры.

Старший сын звездной пары, 12-летний Александр, увлекается классической и рок-музыкой, много читает и пробует писать рассказы. Он также занимается джиу-джитсу. У мальчика есть младшие братья Федор и Илья. Саша учится в частном заведении, которое отличается своим нетрадиционным подходом в изучении предметов, например, там изучают математику, играя на барабанах.