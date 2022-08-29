Анастасия Решетова показала лицо без макияжа

Российская фотомодель и бывшая возлюбленная рэпера Тимати Анастасия Решетова показала натуральную внешность на новом фото в соцсетях. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).