Анастасия Решетова показала лицо без макияжа

Российская фотомодель и бывшая возлюбленная рэпера Тимати Анастасия Решетова показала натуральную внешность на новом фото в соцсетях. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).
26-летняя знаменитость поделилась изображением, на котором продемонстрировала лицо без макияжа. Манекенщица сфотографировалась в зеркале с распущенными волосами в розовой футболке.
«Та большая редкость, когда я публикую себя без макияжа и фильтров. Сразу на нормального человека похожа», — подписала телеведущая указанный снимок.
Известно, что поклонники не имеют возможности прокомментировать данный кадр, поскольку он опубликован в сторис.