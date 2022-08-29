Я не готовлю сына к школе! Нелли Уварова призналась, что хочет обучать сына дома

Звезда сериала «Не родись красивой» Нелли Уварова совершила вместе с сыном увлекательное путешествие по городу профессий, а также рассказала, кем мечтала стать в детстве и почему не планирует отдавать сына в школу.

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Многие из нас мечтали в детстве быть пожарными, космонавтами, лечить и спасать животных или быть знаменитыми путешественниками. Кем мечтают стать нынешние дети? Ответ на этот вопрос попытались найти звездные мамы Нелли Уварова и Анна Пескова и другие родители, которые вместе со своими детьми приняли участие в «Путешествии по городу профессий «КидБург» в Центральном Детском Мире. Здесь за один день можно попробовать себя во множестве профессий — от стоматолога до beauty-стилиста. «В раннем детстве мне хотелось быть сразу всеми: и фотографом, и работником в банке, и спасателем. Спасать людей из-под колес автомобиля, и из огня, искать в горах кого-нибудь. И сейчас мой сын в том возрасте, когда хочется быть всеми сразу. — рассказала Нелли Уварова, — Сейчас он хочет быть барабанщиком, ходит и стучит. Еще любит рисовать.»

Актриса также поделилась своим мнением поводу выбора будущей профессии: «Мне кажется, важно найти свое призвание. Потому что если этот пункт будет правильно определен, то дальше быть успешным не так сложно. Будет не нужна и мотивация извне и способ достижения целей найдется сам собой. Если это настоящее призвание, кажется, что весь мир тебе помогает.Сейчас моему ребенку пять лет, через десять лет, когда он будет выбирать, кем стать, уже раза три сменятся рейтинги самых востребованных профессий, поэтому я не вижу смысла участвовать в этой гонке.» А вот грядущее 1 сентября вызывает у Нелли Уваровой массу сомнений: «Мой сын ребенок, скажем так, «пандемийный». Как раз, когда мы собирались искать нужные, интересные, важные для нас кружки, все позакрывалось на карантин. Поэтому он в индивидуальном порядке обучается эти годы. Сейчас нужно, конечно, уже выходить из этого режима и это довольно сложно...мне самой психологически сложно.

Но вообще я склоняюсь к тому, что надо переходить на домашнее индивидуальное обучение. Я раздумываю над этим, поэтому не готовлю сына к школе, где будет 30 человек в классе. Я стараюсь, наоборот, себя подготовить к тому, что нужно будет другой режим выстраивать.» Познакомить ребенка с будущей профессией можно в любом «КидБурге»: ЦДМ, ТРЦ «Ривьера» и ТРЦ «Zеленопарк».