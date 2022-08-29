Дженнифер Лопес пришла в ярость

“Съемка велась без разрешения, точка. Тот, кто это сделал, использовал в своих интересах наш интимный момент. Даже не представляю, как вы умудряетесь это делать, ведь все подписывали соглашения о неразглашении, и мы просили гостей не выкладывать ничего в сеть. Мы сами должны решать, чем хотим поделиться. Все, чем я готова делиться с фанатами, я выкладываю на своем сайте OnTheJLo, когда приходит время. А это было украдено без нашего ведома и продано за деньги”, – заявила голливудская звезда.