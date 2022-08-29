Дженнифер Лопес пришла в ярость

В интернете появилось видео, где Дженнифер Лопес исполнила серенаду своему супругу.
Совсем недавно Дженнифер Лопес и Бен Аффлек сыграли долгожданную свадьбу. А долгожданная она, потому что поклонники пары ждали это событие почти 20 лет. Звезды устроили роскошное торжество, невеста сменила три наряда, автором которых выступил Ральф Лорен. Интересно, что Джей Ло и Бен не хотели, чтобы свадьба проходила на всеобщее обозрение, поэтому журналистов на вечеринке не было. Кроме того, приглашенные друзья тоже не делились подробностями торжества. Но все-таки в Сети появилось личное видео, которое актриса хотела сохранить только для себя.
Джей Ло в ярости из-за того, что в интернет просочилось видео с ее свадьбы. Актриса посвятила песню своему супругу, которую она исполнила на свадебной вечеринке. Дженнифер вышла на танцпол, в ее руках микрофон. Бен Аффлек наблюдал за сюрпризом супруги сидя на стуле. Звезда фильма “Первый встречный” устроила настоящий концерт на своей свадьбе, исполнив серенаду. Артистка исполнила песню о любви и страсти.
“Я вижу страсть в твоих глазах, я влюблен в тебя, знаешь, мне всегда тебя мало”, – подпевает актер.
Видеоролик был опубликован в одном из фан-клубов знаменитости. Поклонники начали задаваться вопросом, был ли это маркетинговый ход для привлечения внимания, или все-таки запись без разрешения невесты появилось в сети. Знаменитость решила отметиться лично.
“Съемка велась без разрешения, точка. Тот, кто это сделал, использовал в своих интересах наш интимный момент. Даже не представляю, как вы умудряетесь это делать, ведь все подписывали соглашения о неразглашении, и мы просили гостей не выкладывать ничего в сеть. Мы сами должны решать, чем хотим поделиться. Все, чем я готова делиться с фанатами, я выкладываю на своем сайте OnTheJLo, когда приходит время. А это было украдено без нашего ведома и продано за деньги”, – заявила голливудская звезда.
Позже видеоролик был удален.