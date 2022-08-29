Дакота показала повзрослевшую дочь

Маленькая Мия повсюду сопровождает певицу, даже на концерты, но нравится ей совсем другая музыка.

В студии шоу «Мурзилки Live» на «Авторадио», где Рита Дакота презентовала новую песню «Лифт», она появилась вместе с дочкой.

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Девочка много времени проводит на Бали, поэтому и в радиостудии бегала везде босиком. Но сначала Мия вышла к микрофону и вежливо поприветствовала поклонников своей матери. Дочка у певицы не только открытая и энергичная, но и очень воспитанная, отметили ведущие шоу.

«Я люблю ее настолько же сильно, насколько и музыку. Материнство для меня — важная часть жизни, я стараюсь быть хорошей мамой. Очень надеюсь, что в конце жизни мне скажут, что у меня получилось», — призналась певица аудитории.

Быть мамой — не только ответственность, но и огромное счастье, считает Рита Дакота. Пятилетняя Мия, которую она воспитывает после развода с Владом Соколовским, всегда рядом с ней. При этом дочке вовсе не нравится мамина музыка, призналась Дакота.

«Она говорит, что любит только Клаву Коку и Чайковского. Она знает все песни Клавы Коки и очень любит 'Лебединое озеро»«, — раскрыла вкусы Мии певица.

WomanHit.ru

Много света внесли в ее жизнь и отношения с нынешним бойфрендом, поделилась Рита Дакота. Когда в Сеть слили ее новую песню, слепив из кусков демо, и ей пришлось срочно выпускать трек после появления этого музыкального 'Франкенштейна». Федор Белогай устроил подруге сюрприз — разместил новость о премьере на самых больших баннерах Москвы.

«Я была в шоке. Мой молодой человек созвал мой фан-клуб, меня привезли к баннеру с завязанными чистым носком глазами. И вот носок сняли — а там все они стоят с хлопушками», — вспомнила Рита Дакота.

С таким другом, не только музыкантом и клипмейкером, но еще и коучем по медитации, у нее нет шансов быть психически неуравновешенной, считает певица.