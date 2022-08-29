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42 минуты назад

Бритни Спирс поделилась откровенными подробностями о жизни под опекой отца

Lenta.ru

Американская певица Бритни Спирс поделилась откровенными подробностями жизни под 13-летней опекой отца. Об этом пишет The Hollywood Reporter.

Бритни Спирс откровенно рассказала о жизни под опекой отца
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Исполнительница опубликовала на своем канале в YouTube 22-минутное аудио, в котором обвинила мать и отца в сговоре с целью контролировать ее жизнь. Позднее Спирс удалила запись.

«Теперь я знаю, что все это было заранее продумано. Одна женщина предложила эту идею [опекунства] отцу и матери, она фактически помогла им воплотить все это в жизнь», — заявила артистка.

В аудио певица предположила, что попала под опеку, потому что родители хотели контролировать ее жизнь. Бритни также рассказала, что в какой-то момент хотела бежать из США со своим тайным возлюбленным, но отказалась от своей затеи из страха, что родители применят к ней физическое наказание. При этом поп-звезда подчеркнула, что держит больше зла на мать, потому что она всегда держалась в стороне и «молчала».

Как сообщает Sputnik News, в аудиозаписи Спирс также вспомнила, что дома ее стыдили за лишний вес. По ее словам, родители каждый день говорили, что она толстая, поэтому ей пришлось пойти в спортзал. Бритни призналась, что в тот период была деморализована, поскольку родные заставляли ее «чувствовать себя никем».

Певица находилась под контролем отца с 2008 года. В 2021-м суд в США официально прекратил опекунство над Спирс.

Звёзды,Бритни Спирс,
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