Мать Данаи Пригожиной рассказала о ее страшной потере

«Самое первое УЗИ показало двойню, а родился один ребенок. Так бывает. Один плод замер в самом начале. Позже сделали УЗИ — один ребенок развивается, а второй — нет. Сказали, постепенно он рассосется, ничего страшного», — поделилась женщина в эфире передачи «Звезды сошлись».