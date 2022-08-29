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2 часа назад

Ждала двойню: мать Данаи Пригожиной рассказала о ее страшной потере

WomanHit.ru

Мама Данаи Пригожиной рассказала о потере, которую пережила ее дочь. Оказывается, девушка, недавно родившая первенца, могла стать мамой двух малышей.

Мать Данаи Пригожиной рассказала о ее страшной потере
Фото: WomanHit.ruWomanHit.ru

«Самое первое УЗИ показало двойню, а родился один ребенок. Так бывает. Один плод замер в самом начале. Позже сделали УЗИ — один ребенок развивается, а второй — нет. Сказали, постепенно он рассосется, ничего страшного», — поделилась женщина в эфире передачи «Звезды сошлись».

Сама Даная не стала делиться с поклонниками этими печальными деталями, рассказывая лишь о том, что беременность протекала отлично, ее не мучили токсикоз и скачки гормонального фона.

Напомним, Даная Пригожина родила мальчика 16 августа. Дочь продюсера Иосифа Пригожина назвала сына Даниэлем.

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