Мать Данаи Пригожиной рассказала о ее страшной потере

Мама Данаи Пригожиной рассказала о потере, которую пережила ее дочь. Оказывается, девушка, недавно родившая первенца, могла стать мамой двух малышей.
«Самое первое УЗИ показало двойню, а родился один ребенок. Так бывает. Один плод замер в самом начале. Позже сделали УЗИ — один ребенок развивается, а второй — нет. Сказали, постепенно он рассосется, ничего страшного», — поделилась женщина в эфире передачи «Звезды сошлись».
Сама Даная не стала делиться с поклонниками этими печальными деталями, рассказывая лишь о том, что беременность протекала отлично, ее не мучили токсикоз и скачки гормонального фона.
Напомним, Даная Пригожина родила мальчика 16 августа. Дочь продюсера Иосифа Пригожина назвала сына Даниэлем.