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50 минут назад

Павел Прилучный прокомментировал развод с Агатой Муцениеце

Inc-News

Несколько дней назад состоялась свадьба актёра с коллегой — Зепюр Брутян.

Прилучный прокомментировал развод с Муцениеце
Фото: Inc-NewsInc-News

Павел Прилучный и Агата Муцениеце расстались два года назад. Последняя называла причиной расставания рукоприкладство экс-мужа. Павел же предпочитал никак не комментировать ситуацию. Причина молчания проста — актёр не хочет говорить плохо о женщине, от союза с которой у него растут дети, а также не желает открывать душу в СМИ.

"В разводе я считаю виноваты всегда оба. А то, что на меня все так взяли и слили. Ну хорошо, пусть обливают, если Агате так было легче пережить. Я мужчина — я потерплю. Ничего страшного, значит так надо",

— заметил актер.

Он добавил, что в ситуации развода всегда будут винить исключительно сильный пол, но иногда бывают и противоположные ситуации.

Знаменитость по-прежнему старается проводить максимум времени с сыном и дочерью — берёт детей в театр на свои спектакли, посещает вместе с ними различные мероприятия.

Звёзды,Агата Муцениеце,Павел Прилучный,
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