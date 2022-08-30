Прилучный прокомментировал развод с Муцениеце

Несколько дней назад состоялась свадьба актёра с коллегой — Зепюр Брутян.
Павел Прилучный и Агата Муцениеце расстались два года назад. Последняя называла причиной расставания рукоприкладство экс-мужа. Павел же предпочитал никак не комментировать ситуацию. Причина молчания проста — актёр не хочет говорить плохо о женщине, от союза с которой у него растут дети, а также не желает открывать душу в СМИ.
"В разводе я считаю виноваты всегда оба. А то, что на меня все так взяли и слили. Ну хорошо, пусть обливают, если Агате так было легче пережить. Я мужчина — я потерплю. Ничего страшного, значит так надо",
— заметил актер.
Он добавил, что в ситуации развода всегда будут винить исключительно сильный пол, но иногда бывают и противоположные ситуации.
Знаменитость по-прежнему старается проводить максимум времени с сыном и дочерью — берёт детей в театр на свои спектакли, посещает вместе с ними различные мероприятия.