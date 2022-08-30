Дибров рассказал, как он избежал алкоголя и веществ в молодости

Телеведущий Дмитрий Дибров рассказал о том, каким образом ему удалось избежать алкоголя и запрещенных веществ в молодости. Об этом пишет портал teleprogramma.pro.
Молодость Дмитрия проходила в городе Ростов-на-Дону, где в то время молодежь была склонна вести, мягко говоря, не самый здоровый образ жизни. При этом, самого артиста данная часть жизни обошла стороной. Шоумен поделился, что на это сильно повлиял отец, который занимался его воспитанием.
Все дело в том, что папа показывал ему другую, гораздо более интересную сторону жизни. Благодаря отцу, Дибров смог попробовать себя в игре на музыкальных инструментах, послушать хиты легендарных музыкантов и познакомиться с творчеством Феллини и Окуджавы.