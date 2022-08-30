Дибров рассказал, как он избежал алкоголя и веществ в молодости

Телеведущий Дмитрий Дибров рассказал о том, каким образом ему удалось избежать алкоголя и запрещенных веществ в молодости. Об этом пишет портал teleprogramma.pro.

Фото: Слово и Дело Слово и Дело

Молодость Дмитрия проходила в городе Ростов-на-Дону, где в то время молодежь была склонна вести, мягко говоря, не самый здоровый образ жизни. При этом, самого артиста данная часть жизни обошла стороной. Шоумен поделился, что на это сильно повлиял отец, который занимался его воспитанием.