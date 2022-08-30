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1 час назад

64-летняя Мадонна снялась в полупрозрачном корсете в ванной

Lenta.ru

Американская поп-исполнительница Мадонна снялась в откровенном образе и восхитила фанатов. Соотвествующие снимки и комментарии появились на ее странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

64-летняя Мадонна снялась в полупрозрачном корсете в ванной
Фото: Lenta.ruLenta.ru

64-летняя знаменитость поделилась серией фото, на которых она запечатлена в корсете с полупрозрачным верхом и сетчатых чулках. При этом на некоторых снимках поп-звезда позирует рядом с унитазом в ванной комнате. Кроме того, она добавила к своему образу золотые и серебряные подвески, кожаные перчатки и лакированные туфли. Также на кадрах видно, что Мадонна сменила имидж, а именно перекрасила волосы в розовый цвет.

«Иногда нужно просто закрыться в ванной»,

— подписала публикацию знаменитость, которая набрала более 444 тысяч лайков.

Поклонники оценили новую фотосессию певица в комментариях под постом. «Королева», «Блин, я не могу выбрать ни одну фотографию, чтобы поделиться с друзьями. Они все хороши!», «Розовые амбиции 2022, поехали!», «Я влюблена в твои розовые волосы! Серьезно, тебе так идет этот цвет и длина», «Я просто не понимаю, почему ты такая идеальная», — писали они.

Ранее в августе Мадонна снялась в откровенном образе с призывом прислать ей подарки на день рождения. Накануне своего 64-летия знаменитость опубликовала в соцсетях серию снимков, на которых она позировала перед камерой в полупрозрачном корсете черного цвета, из-под которого виднеется бюстгальтер из сетки. «Это почти мой день рождения. Пришлите мне подарки», — подписала снимки Мадонна.

Звёзды,Мадонна,
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