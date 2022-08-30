Савичева ответила на критику Васильева

Певица Юлия Савичева прокомментировала внимание историка моды Александра Васильева к ее персоне. Мнением звезда поделилась в шоу «НеДудь» на «Новом радио».
Васильев в своих передачах часто обращался к гардеробу Савичевой, как к примеру плохого вкуса, сообщает StarHit. Продолжительное время певица не обращала на уколы внимания. Но на этот раз решила выступить с ответным заявлением. По словам певицы, Васильев просто пытался привлечь к себе внимание.
«Полагаю, что он просто хочет услышать от меня прямое обращение к нему. Александр, Вы наконец-то дождались! Я вас тоже сильно люблю. Расслабьтесь, я обратила на вас внимание. Все очень хорошо!»
— высказалась звезда.
Савичева уже несколько лет не зависит от продюсера и являетсясамостоятельным артистом. Многие годы певица сотрудничала с Максом Фадеевым, но в будущем возвращаться к наставнику звезда не намерена.