Савичева ответила на критику Васильева

Васильев в своих передачах часто обращался к гардеробу Савичевой, как к примеру плохого вкуса, сообщает StarHit. Продолжительное время певица не обращала на уколы внимания. Но на этот раз решила выступить с ответным заявлением. По словам певицы, Васильев просто пытался привлечь к себе внимание.