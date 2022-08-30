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1 час назад

Юлия Савичева ответила на критику историка моды Александра Васильева

Слово и Дело

Певица Юлия Савичева прокомментировала внимание историка моды Александра Васильева к ее персоне. Мнением звезда поделилась в шоу «НеДудь» на «Новом радио».

Савичева ответила на критику Васильева
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Васильев в своих передачах часто обращался к гардеробу Савичевой, как к примеру плохого вкуса, сообщает StarHit. Продолжительное время певица не обращала на уколы внимания. Но на этот раз решила выступить с ответным заявлением. По словам певицы, Васильев просто пытался привлечь к себе внимание.

«Полагаю, что он просто хочет услышать от меня прямое обращение к нему. Александр, Вы наконец-то дождались! Я вас тоже сильно люблю. Расслабьтесь, я обратила на вас внимание. Все очень хорошо!»

— высказалась звезда.

Савичева уже несколько лет не зависит от продюсера и являетсясамостоятельным артистом. Многие годы певица сотрудничала с Максом Фадеевым, но в будущем возвращаться к наставнику звезда не намерена.

Звёзды,Юлия Савичева,Макс Фадеев,Александр Васильев,
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