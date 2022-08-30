Звезда “Универа” Кожевникова: “Нет ни цели, ни мечты”

Актриса и экс-депутат Государственной думы Мария Кожевникова призналась в интервью изданию “Собеседник”, что продолжает борьбу за свое ментальное благополучие.

Мария Кожевникова столкнулась с симптомами клинической депрессии несколько лет назад. По словам звезды, она до сих пор сражается с этой коварной болезнью, хотя ранее считала приступы меланхолии “дуростью, возникающей от безделья”.

Актриса почувствовала на себе, что не всегда атрибуты внешнего благополучия – успешная карьера, наличие семьи и детей – могут обеспечить счастье.

“...вдруг ты просыпаешься с утра, и тебе ничего не надо, ничего не хочется, нет ни цели, ни мечты”, — объяснила свое состояние звезда.

Сейчас в жизни Марии начинается новая глава. Актриса рассказала, что участвовала в записи песни для комедийного проекта. Оставаться на плаву также, со слов Кожевниковой, ей помогают сыновья – Василий, Максим и Иван.