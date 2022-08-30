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1 час назад

49-летняя Кейт Бекинсейл показала фигуру в купальнике

Газета.Ruиещё 1

Британская актриса Кейт Бекинсейл опубликовала серию фото в купальнике. Снимками она поделилась с подписчиками в социальных сетях.

49-летняя Кейт Бекинсейл показала фигуру в купальнике
Фото: Газета.RuГазета.Ru

49-летняя Кейт Бекинсейл выложила в личном блоге несколько фотографий, на которых она позирует на надувном матрасе в виде лебедя. На ней надеты солнцезащитные очки и раздельный розовый купальник с лифом-бандо и плавками-бикини. Вместе с ней на снимках запечатлен ее домашний питомец, персидский кот по кличке Клайв, на которого она надела шорты.

«Никто не бывает слишком старым, слишком серым или слишком пушистым, чтобы открывать для себя новые радости»,
— подписала публикацию Кейт Бекинсейл.

В комментариях поклонники Кейт Бекинсейл восхитились ее внешностью. «Идеальная кукла», «Самая горячая 49-летняя женщина на планете Земля», «Кажется, ты никогда не постареешь», — писали фанаты.

Ранее «Газета.Ru» рассказала о том, как выглядят Дженнифер Лопес, Рената Литвинова, Синди Кроуфорд и другие звезды за 50 в купальнике.

Звёзды,Кейт Бекинсейл,Синди Кроуфорд,Дженнифер Лопес,Рената Литвинова,
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