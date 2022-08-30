49-летняя Кейт Бекинсейл показала фигуру в купальнике

49-летняя Кейт Бекинсейл выложила в личном блоге несколько фотографий, на которых она позирует на надувном матрасе в виде лебедя. На ней надеты солнцезащитные очки и раздельный розовый купальник с лифом-бандо и плавками-бикини. Вместе с ней на снимках запечатлен ее домашний питомец, персидский кот по кличке Клайв, на которого она надела шорты.