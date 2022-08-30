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57 минут назад

Полина Гагарина заинтриговала поклонников нежным снимком с мужчиной

Eva.ruиещё 1

Полина Гагарина опубликовала провокационный снимок в объятиях загадочного мужчины и предложила фанатам угадать кто он.

Гагарина заинтриговала поклонников нежным снимком с мужчиной
Фото: Eva.ruEva.ru

После развода с Дмитрием Исхаковым за личной жизнью Полины Гагариной поклонники стали наблюдать с еще большим вниманием. Певице долгое время приписывали роман с музыкальным продюсером Владимиром Чиняевым, который она так и не подтвердила. И вот, стоило только разговорам утихнуть, как Полина вновь дала повод для пересудов.

В телеграм-канале знаменитости появилось нежное фото с мужчиной. В кадр попало лицо Гагариной, трогательно прижавшейся к загадочному темноволосому незнакомцу. Лица мужчины было не рассмотреть, но в его темной шевелюре скромно блестело несколько серебристых волосков.

«Ваши идеи: Кто он? И что у нас с ним?»,

— кокетливо поинтересовалась Полина.

Поклонники тут же принялись гадать. Как оказалось, многие уверены — незнакомец не кто иной, как Дима Билан, а фото имеет отношение к новому клипу двух артистов. Но нашлись и те, кто предположил, что обнимает Полину вовсе не коллега по сцене, а бывший муж. Сама Гагарина продолжает сохранять интригу и не называет пока имени загадочного брюнета.

Звёзды,Дима Билан,Полина Гагарина,
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