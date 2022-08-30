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1 час назад

Дана Борисова предположила, что у Алибасова болезнь Альцгеймера

Газета.Ruиещё 2

Телеведущая Дана Борисова в беседе с «Экспресс-газетой» высказала свои предположения по поводу видеоролика, на котором продюсер Бари Алибасов прошелся по Москве босиком.

Борисова предположила, что у Алибасова болезнь Альцгеймера
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Совершенно очевидно, что Бари Каримович болен. Сейчас много говорят о заболеваниях среди пожилых людей. В частности, о болезни Альцгеймера. Я думаю, что у Алибасова Альцгеймер»,

— высказалась Борисова.

Телеведущая также раскритиковала сына Алибасова. По мнению звезды, наследник продюсера нажился на его болезненном состоянии. «Это не только мое мнение, но и тех, кто знаком с их семьей: он не любит и не любил отца!» — утверждает она.

Видеоролик с 75-летним Алибасовым, в котором он идет по городу босиком, появился в личном блоге продюсера.

Звёзды,Бари Алибасов,Дана Борисова,
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