"Сделал предложение почти сразу": Климова о замужестве

Российская актриса, звезда сериала “По законам военного времени” Екатерина Климова недавно стала гостьей программы “Судьба человека”. В разговоре с ее ведущим Борисом Корчевниковым звезда рассказала, почему решила выйти замуж в третий раз.

Фото: t.me/ekaterina_klimova_official t.me/ekaterina_klimova_official

С молодым возлюбленным Гелой Месхи у Екатерины была девятилетняя разница в возрасте. Однако это не помешало паре построить отношения. Со слов Климовой, ухаживания Гелы подарили ей возможность почувствовать себя по-настоящему любимой. Но принять человека таким, какой он есть, помог опыт прошлых взаимоотношений с мужчинами. Даже с собственным отцом.

“Как мне говорил отец: “Твои только сопли под носом”. (...) Проще не требовать от человека того, чего он не может тебе дать”, — объяснила звезда.

По признанию Екатерины, ранее она старалась подчинить себе партнера. Но теперь от ее стремления к собственничеству не осталось и следа. Вероятно это тоже сыграло роль в том, что Гела Месхи решил жениться на женщине с тремя детьми от предыдущих браков.

“Гела сделал мне предложение почти сразу и не раз: и на Эйфелевой башне, и в Америке”, – поделилась Климова.

Екатерина отметила, что расписаться актеры решили после рождения дочки Беллы, хотя в чувствах избранника Климова не сомневалась. Брак пары распался в 2019 году.