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19 минут назад

52-летняя супермодель Клаудия Шиффер опубликовала архивное фото в купальнике

Газета.Ruиещё 2

Немецкая супермодель Клаудия Шиффер опубликовала архивное фото в купальнике. Снимком она поделилась с подписчиками в социальных сетях.

52-летняя Клаудия Шиффер опубликовала архивное фото в купальнике
Фото: legion-media.rulegion-media.ru

52-летняя Клаудия Шиффер выложила в личном блоге фотографию многолетней давности. На архивном кадре супермодель, которой на тот момент было около 19 лет, предстала в слитном купальнике с цветочным принтом. «Впитываю солнце, примерно 1989 год», — говорится в подписи к снимку.

Газета.ру

«Мой тинейджерский краш», «Лучшая супермодель 90-х», «19 лет, красотка», «Сегодня ты выглядишь еще красивее, чем в 1989-м», «Красивая что тогда, что сейчас», «Время, когда у моделей еще были тела», — писали поклонники Клаудии Шиффер в комментариях.

Ранее «Газета.Ru» рассказала о том, что как выглядят Дженнифер Лопес, Рената Литвинова, Синди Кроуфорд и другие звезды за 50 в купальниках.

Звёзды,Синди Кроуфорд,Клаудия Шиффер,Дженнифер Лопес,Рената Литвинова,
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