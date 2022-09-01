52-летняя Клаудия Шиффер опубликовала архивное фото в купальнике

Немецкая супермодель Клаудия Шиффер опубликовала архивное фото в купальнике. Снимком она поделилась с подписчиками в социальных сетях.
52-летняя Клаудия Шиффер выложила в личном блоге фотографию многолетней давности. На архивном кадре супермодель, которой на тот момент было около 19 лет, предстала в слитном купальнике с цветочным принтом. «Впитываю солнце, примерно 1989 год», — говорится в подписи к снимку.
«Мой тинейджерский краш», «Лучшая супермодель 90-х», «19 лет, красотка», «Сегодня ты выглядишь еще красивее, чем в 1989-м», «Красивая что тогда, что сейчас», «Время, когда у моделей еще были тела», — писали поклонники Клаудии Шиффер в комментариях.
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