52-летняя Клаудия Шиффер опубликовала архивное фото в купальнике

«Мой тинейджерский краш», «Лучшая супермодель 90-х», «19 лет, красотка», «Сегодня ты выглядишь еще красивее, чем в 1989-м», «Красивая что тогда, что сейчас», «Время, когда у моделей еще были тела», — писали поклонники Клаудии Шиффер в комментариях.