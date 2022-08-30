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51 минуту назад

Бедрос Киркоров впервые вышел на связь после болезни

Мира Маркина

Певец Бедрос Киркоров готовится к выступлению на большом концерте в честь своего юбилея, сообщает портал BLITZ.center.

Бедрос Киркоров впервые вышел на связь после болезни
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Весной в СМИ появились новости о том, что Бедрос Филиппович борется за жизнь в реанимации. Знаменитый певец был госпитализирован с острой сердечной недостаточностью и несколько недель провел в стенах больницы. Но теперь, уверяет артист, беспокоиться не о чем – Бедрос Киркоров чувствует себя хорошо.

Отец поп-короля также заявил, что хорошо провел лето и сейчас копит силы для выступления на большом сольном концерте. Шоу состоится 26 ноября. Таким образом эстрадный певец решил отметить юбилей. Напомним, 2 июня Бедросу Киркорову исполнилось 90 лет.

Примет ли участие в юбилейном шоу наследник артиста, пока неизвестно.

Ранее мы рассказывали, как себя чувствует звезда фильма "Тихий Дон" Людмила Хитяева после госпитализации.

Звёзды,Бедрос Киркоров,Людмила Хитяева,
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