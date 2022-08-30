Бедрос Киркоров впервые вышел на связь после болезни

Весной в СМИ появились новости о том, что Бедрос Филиппович борется за жизнь в реанимации. Знаменитый певец был госпитализирован с острой сердечной недостаточностью и несколько недель провел в стенах больницы. Но теперь, уверяет артист, беспокоиться не о чем – Бедрос Киркоров чувствует себя хорошо.