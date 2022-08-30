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2 часа назад

Мадонна установила новый музыкальный рекорд

Inc-News

Эпатажная знаменитость и в свои шестьдесят четыре не уходит из главных хит-парадов.

Мадонна установила новый музыкальный рекорд
Фото: Inc-NewsInc-News

Несмотря на свое поведение и внешность, которые не всегда отвечают требованиях рядовых обывателей, Мадонна однозначно гениальная исполнительница.

В подтверждение этому известный музыкальный журнал Billboard обнародовал статистику, согласно которой Мадонна стала первой женщиной-музыкантом, имя которой на протяжении каждого десятилетия своей длительной карьеры находилось в ТОП-10 альбомов Billboard 200.

Более того, Мадонна является единственным представителем мирового шоу-бизнеса, который возглавлял любой чарт Billboard целых пятьдесят раз.

Звёзды,Мадонна,
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