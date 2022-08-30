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55 минут назад

Арифуллина перечислила недостатки выпускниц "Фабрики звезд"

Газета.Ru

Директор проекта "Фабрика звезд" Лина Арифулина перечислила недостатки известных выпускниц проекта. Ее интервью Лауре Джугелия цитирует "СтарХит".

Арифуллина перечислила недостатки выпускниц "Фабрики звезд"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По словам Арифулиной, одна из певиц Вика Дайнеко была очень простой.

"Немножко народная, чуть-чуть неотесанная. Очень хотелось сделать ее модной, как Дженнифер Лопес. Все-таки у нее хороший вокал, хороший субтончик. Но этот колхоз, который был... Его не вытащить",

— сказала продюсер.

Победительницу "Фабрики звезд 4" Ирину Дубцову продюсер при первой встрече сочла несуразной.

"У нее были маленькие руки, маленькое ногтевое ложе, она была какая-то вся квадратная. Я сказала: "Ты похожа на депутата Государственной Думы, пожалуйста, давай худеть срочно". Я прям вырывала еду у нее",

— вспоминает экс-директор телешоу.

Наталью Подольскую, в свою очередь, Арифулина находила зажатой и непластичной, а Елену Темникову - чересчур женственной.

Звёзды,Лаура Джугелия,Лина Арифулина,Елена Темникова,Ирина Дубцова,Дженнифер Лопес,Наталья Подольская,Госдума,
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