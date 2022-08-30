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2 часа назад

Фото Семенович в купальнике раскритиковали в сети

Мослента

Фото актрисы Анны Семенович в купальнике раскритиковали пользователи сети. Снимками в бикини артистка поделилась в своем Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Фото Семенович в купальнике раскритиковали в сети
Фото: МослентаМослента

На кадрах актриса позирует на фоне бассейна в раздельном купальнике с бело-серым змеиным принтом. «Мои дорогие, доброе утро! Всем желаю прекрасной рабочей недели и хорошего настроения», — подписала пост Семенович.

Юзеры обвинили звезду в чрезмерной обработке фотографий. «Фотошоп у всех, но он должен быть хоть немного естественным», «Так сильно обработан снимок, просто ужас», — написали комментаторы.

Многие не стали критиковать кадры и отметили хорошую форму Семенович. «Такой ровный и плоский животик», «Королева красоты», — похвалили знаменитость подписчики. Один из подписчиков призвал фолловеров не писать негативные комментарии про фотошоп, а полюбоваться купальником актрисы.

Звёзды,Анна Семенович,
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