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1 час назад

Звезда «Универа» рассказала о работе на огороде

Lenta.ru

Российская актриса Мария Кожевникова рассказала о том, что в ее доме есть огород, на котором она работает. Своим хобби и планами на жизнь актриса поделилась в интервью изданию «Собеседник».

Звезда «Универа» рассказала о работе на огороде
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Звезда сериала «Универ» сообщила, что на своем огороде она выращивает огурцы и помидоры. Она отметила, что увлеклась подобным делом неожиданно для себя.

«Если бы мне в 30 лет кто-то сказал, что буду полоть грядки, я бы приняла этого человека за сумасшедшего!»

— воскликнула Кожевникова.

Кроме того, актриса заявила, что вложила большую сумму в два экологических проекта. Она добавила, что, возможно, попробует себя в сфере сельского хозяйства.

Звёзды,Мария Кожевникова,
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