Звезда «Универа» рассказала о работе на огороде

Российская актриса Мария Кожевникова рассказала о том, что в ее доме есть огород, на котором она работает. Своим хобби и планами на жизнь актриса поделилась в интервью изданию «Собеседник».

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Звезда сериала «Универ» сообщила, что на своем огороде она выращивает огурцы и помидоры. Она отметила, что увлеклась подобным делом неожиданно для себя.

«Если бы мне в 30 лет кто-то сказал, что буду полоть грядки, я бы приняла этого человека за сумасшедшего!»

— воскликнула Кожевникова.