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23 минуты назад

Серов удивил поклонников изменениями во внешнем виде

Клео.Ру

На днях дочь певца Александра Серова опубликовала свежий снимок со своим отцом. На нем артист предстал похудевшим и помолодевшим. Поклонники обрадовались такому преображению своего кумира, специалисты пластической хирургии пытаются определить, чем воспользовался Серов для достижения такого результата.

Серов удивил поклонников изменениями во внешнем виде
Фото: Клео.РуКлео.Ру

Чтобы выяснить, делал ли Александр Николаевич пластическую операцию, журналисты издания «Prozvezd.info» решили обратиться за комментарием к хирургу Юрию Качине. Специалист поделился своим мнением о том, какие изменения произошли во внешности певца и благодаря каким процедурам удалось этого достичь.

Клео.Ру

Пластический хирург считает, что Серов, вероятно, пользовался аппаратными методами коррекции внешности – воздействием фокусированного ультразвука и игольчатым микролифтингом. Эти способы позволяют уплотнить подкожный жир после похудения и сократить количество кожи, сделать ее боле подтянутой.

Специалист также указал и на имеющиеся проблемы во внешности. Так, у Серова осталось нависание века. Это говорит о том, что певец не пользовался блефаропластикой – операциями в области глаз.

Звёзды,Александр Серов,
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