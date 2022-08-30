Серов удивил поклонников изменениями во внешнем виде

На днях дочь певца Александра Серова опубликовала свежий снимок со своим отцом. На нем артист предстал похудевшим и помолодевшим. Поклонники обрадовались такому преображению своего кумира, специалисты пластической хирургии пытаются определить, чем воспользовался Серов для достижения такого результата.

Фото: Клео.Ру Клео.Ру

Чтобы выяснить, делал ли Александр Николаевич пластическую операцию, журналисты издания «Prozvezd.info» решили обратиться за комментарием к хирургу Юрию Качине. Специалист поделился своим мнением о том, какие изменения произошли во внешности певца и благодаря каким процедурам удалось этого достичь.

Клео.Ру

Пластический хирург считает, что Серов, вероятно, пользовался аппаратными методами коррекции внешности – воздействием фокусированного ультразвука и игольчатым микролифтингом. Эти способы позволяют уплотнить подкожный жир после похудения и сократить количество кожи, сделать ее боле подтянутой.