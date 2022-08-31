Леонардо Ди Каприо расстался с молодой возлюбленной

Поклонники предположили, что причиной расставания актера с моделью стал ее возраст, поскольку Ди Каприо еще не встречался с девушкой старше 25 лет.

Морроне и Ди Каприо познакомились еще в 2008 году, когда девушке было 12 лет. Артист был хорошим другом ее семьи. Через несколько лет знаменитости встретились вновь, после чего начали отношения. Актер не комментировал роман с молодой возлюбленной. Однако в 2020 году звезды появились вместе на церемонии вручения премии "Оскар".