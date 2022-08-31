"Называла уголовников козлами": что творила солистка группы "Моя Мишель"

Вокалистка, основательница и автор песен группы "Моя Мишель" Татьяна Ткачук рассказала о своих самых безумных поступках, песнях, красоте и свободе самовыражения в эксклюзивном интервью "Рамблеру".

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Откуда берете вдохновение, что помогает писать?

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Смотрю концерт The Weeknd на стадионе с этой огромной надувной луной — очень вдохновляет, тоже так хочу. Или заброшки советского ренессанса на задворках ВДНХ вызывают такое щемящее ощущение красоты и вдохновляют. Смотрю, как мой басист танцует на сцене и тоже вдохновляет. Еду в метро, чувствую запах подтаявшего вафельного стаканчика от мороженного (как в детстве) — тоже вдохновляет.

Можно ли вас назвать дисциплинированным человеком?

Я ужасно хаотичная, рассеянная и нервная по своей природе. Поэтому жить могу только в дисциплине, хаос меня разрушает. Недавно убрала номер в отеле, раздражало, что все неидеально. Будто это отвлекает, понимаете? Очень расстраиваюсь, когда все идет не по плану или когда не получается попасть в спортзал. Часто веду списки всего. Систематизация помогает мне, как бы защищает от хаоса. Это не только список дел, чтоб вы понимали, но и список «хорошего за день», например. Список припевов и отдельно список куплетов и т.д. В общем, балансирую между хаосом и ОКР, иногда получаются перегибы, но я их осознаю.

Художник должен быть голодным, а поэт, видимо, несчастным. Но вы в одном из интервью сказали, что научились писать песни без разбитого сердца и глубоких депрессий. Как научились справляться с таким состоянием?

Я придерживаюсь несколько иного мнения — чем ты старше, тем сложнее писать пронзительно и искренне. То, что казалось смертельным в 17, после 30 воспринимается иначе — думаешь просто: «сколько времени уйдет на то, чтобы это пережить?» Так что людей, у которых успех случился в зрелом возрасте, я считаю просто гениальными. Пример — Набоков.

Как-то вы сказали, что в коллективе роль хлыста исполняет продюсер Паша Шевчук, а вы не любите быть строгой по отношению к коллективу. А бывают ситуации, когда вам самой нужен такой строгий контроль?

Про хлыст я, скорее всего, пошутила, надо смотреть контекст. Паша — сердце, это он собрал команду такой, какая она есть сейчас. Поэтому он, как папка, может и погладить по голове, вдохновить, и достать ремень, если начинается проверка границ, как это бывает у детей. У меня случается настроение «безудержное веселье» типа потанцевать на барной стойке, нарваться на охранника, подстричь усы какому-нибудь рандомному мужику, на спор украсть воду, а потом вернуться и признаться. Вот тогда за мной лучше приглядывать.

Что вас мотивирует работать?

Во-первых, успех других людей, чей образ и достижения мне нравятся. А во-вторых, собственные достижения, когда начинаешь замечать, что вся огромная проделанная работа наконец-то начинает давать плоды. Когда «Пташку» взяли на все радиостанции — это очень замотивировало, например.

Фото пресс-службы

Остается время для себя и своих увлечений, кроме музыки? Как вам нравится проводить свободное время, как вы отдыхаете?

В моем районе есть такая закрытая для машин улочка, где все гуляют, я туда люблю приходить вечером и гладить собак.

Кто помогает создавать вам образы для выступлений?

Я подписана на кучу местных дизайнеров и толпу винтажных магазинов, постоянно серфлю там образы и потом беру за рекламу или покупаю. Помощью стилистов пользуюсь только на какие-то серьезные больших съемках.

А в обычной жизни вам нравится ярко наряжаться?

У меня две крайности. Иногда моя любимая форма одежды «бомж» типа худи с капюшоном, широкие джинсы, кроссовки, а иногда «шальная императрица» — например, надеть штаны с перьями и нескромный пиджак Vivienne Westwood в поезд.

Как считаете, для женщины важно то, как она выглядит и какое впечатление производит?

Главное, чтобы нравилось женщине. Плевать на впечатление. Мне постоянно пишут гадости про внешний вид, от этого я не оденусь соответственно развитости вкуса и культуры недовольных.

Что всегда лежит в вашей косметичке?

Бальзам для губ, увлажняющий крем, одноразовый набор: зубная щетка, паста, снотворные, умывалка, таблетки для горла, кокосовое масло для него же.

Фото пресс-службы

Назовите свой самый безумный поступок?

Их много. Прыгала с парашютом без инструктора первый раз, неудачно приземлилась, разбила ноги и прыгнула после этого еще раз. Называла уголовников козлами, а потом получала от них угрозы оружием и разборками не один раз. Послала двухметрового бегемота-охранника в Париже, когда он вежливо сказал, что у них тут на барной стойке не принято танцевать. Прыгала со 2 этажа на спор. Переплывала несколько часов дамбу в 15 лет с подружкой, о чем мы пожалели где-то посередине. Угоняли с братом Chevrolet мужа моей сестры в 14 лет. Перелезала с балкона на балкон по внешней стороне здания, этаж не помню, третий-четвертый. В 13-14 лет сбегала из лагеря через заколоченное окно в спальне для девочек (которое и заколотили из-за нас). Сама ужасаюсь, тут нечем гордиться — всегда считала себя хорошей девочкой. Наверно, это все на импульсе, я очень импульсивная.

Расскажите то, что еще никому никогда не рассказывали.