30 августа 2022 года на 92-м году жизни скончался Михаил Сергеевич Горбачев. Его фигура всегда вызывала много споров и противоречий, однако было в нем и то, что являлось очевидным для всех – любовь к супруге Раисе. В материале "Рамблера" о том, как познакомились и построили семью Раиса Титаренко и Михаил Горбачев.

Первая встреча будущих генсека и первой леди состоялась на студенческих танцах. Горбачев учился на юридическом факультете МГУ, Титаренко – на философском. По воспоминаниям самого Михаила Сергеевича, это была любовь с первого взгляда. Раиса Максимовна всегда была в центре внимания – это качество осталось при ней вплоть до последних лет ее жизни. У нее даже был в молодости завидный жених –начальник Прибалтийской железной дороги. Однако отношения ни к чему не привели, так как простое происхождение Титаренко не устроило семью избранника. А такого же "простого" Горбачева очень даже устроило, ведь он уже был от нее без ума. После долгих ухаживаний Раиса Максимовна ответила Михаилу Сергеевичу взаимностью. По воспоминаниям, решающим фактором стало то, что Горбачев ежедневно навещал возлюбленную, попавшую в больницу с ревматизмом.

Свадьбу молодые играли прямо в студенческой столовой. Михаил смог подкопить денег на свадьбу и платье для любимой невесты, однако на кольца тогда не хватило. Их приобрели уже после свадьбы.

Свое движение по карьерный лестнице Горбачев начал в Ставропольском крае, куда перевез супругу из-за благоприятного климата. К тому моменту молодая семья уже потеряла ребенка – врачи не позволили Раисе рожать, учитывая ее состояние здоровья. После переезда дела действительно улучшились и в 1957 у Горбачевых родилась дочь Ирина. А сам Михаил Сергеевич уже стал секретарем КПСС, после чего вернулся с семьей в Москву в 1978 году уже в новом статусе.

Постоянное «вращение» в политических кругах не очень нравилось Раисе Максимовне, она объясняла это холодностью и надменностью людей высоких статусов. Однако она продолжала всегда быть рядом с супругом – не только дома, но и на публике.

А та самая публика быстро сделала вывод – Горбачев ни одного шага не мог сделать без любимой жены, а судьбоносные для страны решения обязательно проходили через ее одобрение или критику. Многие из тех, кто был рядом с известной парой, позже говорили, что все решения Горбачева скорее принадлежали Раисе – его даже назвали за спиной подкаблучником.

Саму Раису Максимовну тоже часто подвергали критике – то слишком красивые наряды, слишком яркие и дорогие украшения, что не соответствовало положению большинства граждан страны. А дружба с Пьером Карденом только способствовала тому, чтобы Горбачева всегда выглядела стильно и дорого, что задевало простых людей.

Борис Бабанов/ РИА Новости архив

Михаил Сергеевич и будучи генсеком не обращал внимания на пересуды, звучавшие за спиной. Он лишь изредка пытался переубедить ближайший круг политиков в том, что Раиса Максимовна имеет влияние на его рабочие дела. Утверждал, что ей совершенно не интересна политика. Однако этому мало кто верил.