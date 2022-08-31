Энистон много лет тайно влюблена в актера Хэмма

Однако сердце красавца-актера на данный момент занято.

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Американские таблоиды со ссылкой на окружение актрисы Дженнифер Энистон сообщают, что та уже давно тайно влюблена в своего коллегу Джона Хэмма, известного по роли в сериале «Безумцы».

Любопытно, что эти двое знакомы уже очень давно, но их отношения всегда оставались вполне дружескими.

Тем не менее, обычно уверенная в себе Энистон в этой ситуации почему-то боится открыть свои чувства Хэмму.

А тот не теряется и живет вполне бурной личной жизнью. Например, уже на протяжении нескольких лет он состоит в отношениях с Анной Оцеле.

Однако Энистон не только не теряет надежды, но и, похоже, решила форсировать события с пользой для себя.