Меган Маркл пожаловалась на свои волосы

Супруга британского принца Гарри Меган Маркл и американская певица Мэрайя Кэри пожаловались на особенности своей внешности. Размышлениями на данную тему они поделились в подкасте «Archetypes».

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Так, поп-исполнительница рассказала, что с самого детства испытывает проблему с укладкой волос. По словам Кэри, ее пряди от природы сильно вьются.

«Даже когда я была маленькой девочкой, никто не знал, как правильно уложить мои волосы», — поделилась она воспоминаниями и отметила, что до сих пор многие парикмахеры, которые готовят ее к выступлениям, сталкиваются с трудностями при создании причесок.

В свою очередь, герцогиня Сассекская посетовала, что ей порой трудно расчесать свои волосы, поскольку их корни быстро становятся жирными.

«Мои волосы такие кудрявые и густые», — пояснила телезвезда.

Известно, что королевская особа от природы имеет вьющиеся волосы, поскольку ее мать является африканкой, а отец — голландцем с ирландскими корнями.