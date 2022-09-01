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1 час назад

Меган Маркл пожаловалась на свои волосы

Lenta.ruиещё 1

Супруга британского принца Гарри Меган Маркл и американская певица Мэрайя Кэри пожаловались на особенности своей внешности. Размышлениями на данную тему они поделились в подкасте «Archetypes».

Меган Маркл пожаловалась на свои волосы
Фото: Лента.руЛента.ру

Так, поп-исполнительница рассказала, что с самого детства испытывает проблему с укладкой волос. По словам Кэри, ее пряди от природы сильно вьются.

«Даже когда я была маленькой девочкой, никто не знал, как правильно уложить мои волосы», — поделилась она воспоминаниями и отметила, что до сих пор многие парикмахеры, которые готовят ее к выступлениям, сталкиваются с трудностями при создании причесок.

В свою очередь, герцогиня Сассекская посетовала, что ей порой трудно расчесать свои волосы, поскольку их корни быстро становятся жирными.

«Мои волосы такие кудрявые и густые», — пояснила телезвезда.

Известно, что королевская особа от природы имеет вьющиеся волосы, поскольку ее мать является африканкой, а отец — голландцем с ирландскими корнями.

Ранее стало известно, что Меган Маркл отказалась от макияжа и укладки во время рабочего звонка и привлекла внимание журналистов. Знаменитость показала естественную внешность во время беседы на платформе Zoom, где она предстала в темном свитере, с натуральными кудрявыми волосами и без косметики на лице.

Звёзды,Мэрайя Кэри,
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