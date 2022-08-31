«Сейчас я одержима сексом как никогда»

Вчера Мадонна разоткровенничалась с фанатами в своем YouTube-канале и ответила аж на 50 вопросов. Причем они касались не только творчества, но и личной жизни звезды.
Так, например, когда Мадонну спросили, о каких своих поступках она сожалеет, певица ответила, что, оказывается, об обоих своих прошлых браках. Напомним, с 1985 по 1989 год певица была замужем за режиссером Гаем Ричи, а с 2000 по 2008 год — за актером Шоном Пенном.
«Это было не лучшей идеей»,
— добавила Мадонна.
Видимо, такой точки зрения она придерживается давно, потому как после развода, в 2009-м, безапелляционно заявляла, что скорее бросилась бы под поезд, чем снова пошла под венец.
Сейчас 64-летняя поп-королева встречается с 23-летним манекенщиком Эндрю Дарнеллом, который моложе ее, получается, на 41 год. Говоря о творчестве, Мадонна заявила, что хотела бы вновь поработать с Бритни Спирс спустя 19 лет после выхода их совместной композиции Me Against The Music. Что же, Бритни как раз только что вернулась на сцену, так что будем ждать новых горячих хитов!