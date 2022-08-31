«Сейчас я одержима сексом как никогда»

Вчера Мадонна разоткровенничалась с фанатами в своем YouTube-канале и ответила аж на 50 вопросов. Причем они касались не только творчества, но и личной жизни звезды.

Фото: Super.ru Super.ru

Так, например, когда Мадонну спросили, о каких своих поступках она сожалеет, певица ответила, что, оказывается, об обоих своих прошлых браках. Напомним, с 1985 по 1989 год певица была замужем за режиссером Гаем Ричи, а с 2000 по 2008 год — за актером Шоном Пенном.

«Это было не лучшей идеей»,

— добавила Мадонна.

Видимо, такой точки зрения она придерживается давно, потому как после развода, в 2009-м, безапелляционно заявляла, что скорее бросилась бы под поезд, чем снова пошла под венец.