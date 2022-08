«Сейчас я одержима сексом как никогда»

Сейчас 64-летняя поп-королева встречается с 23-летним манекенщиком Эндрю Дарнеллом, который моложе ее, получается, на 41 год. Говоря о творчестве, Мадонна заявила, что хотела бы вновь поработать с Бритни Спирс спустя 19 лет после выхода их совместной композиции Me Against The Music. Что же, Бритни как раз только что вернулась на сцену, так что будем ждать новых горячих хитов!