Жена Тарасова пожаловалась, что он не покупает ей машину

Жена футболиста Дмитрия Тарасова Анастасия Костенко пожаловалась на мужа, который не покупает ей машину. Об этом сообщает kp.ru.

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Накануне Дмитрий Тарасов и T-killah купили у Моргенштерна (признан в РФ иностранным агентом)* Mercedes за 10 млн рублей. Они намерены использовать дорогостоящий автомобиль для нужд футбольного клуба «Родина Медиа», который создали для популяризации этого вида спорта среди молодежи.

Анастасия Костенко, жена Дмитрия Тарасова, отреагировала на баснословные траты мужа. «Пусть меня будут считать меркантильной, но я разрешила Диме купить машину с T-killah за 10 млн с условием, что он купит мне машину круче. У меня вообще нет авто. Мне стало обидно, что для своей команды «Родина Медиа» он покупает автомобиль, а о жене не подумал», — рассказала модель в беседе с «КП».

По словам Костенко, Тарасов еще не подарил ей машину, но пообещал это сделать.